شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يهنئ سوزان القلينى لفوزها بجائزة اتحاد رواد الأعمال العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس القومي للمرأة لفوزها بجائزة اتحاد رواد الأعمال العرب 2021.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها لفوز الدكتورة سوزان القليني بهذه الجائزة المتميزة، مؤكدة أن الدكتورة سوزان القليني رمز من رموز الإعلام، تتلمذ على يديها العديد من الإعلاميين المتميزين في الإعلام المصري والعربي، فهي سيدة تدرك جيداً أن الإعلام يقدم رسالة هادفة، وله دور بارز في توعية الجمهور بمختلف القضايا، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية نفخر به جميعاً، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.

ويذكر أن جائزة اتحاد رواد الأعمال العرب 2021، تتضمن مائة قصة وقصة من قصص نجاح رموز المجتمع العربي والافريقي من القادة وأصحاب المشروعات ورواد العمل المجتمعي، والإعلاميين ورؤساء مجالس الإدارات، ونخبة من الشخصيات العامة.