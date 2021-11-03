شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل صيانة محركات الطائرات داخل مجمع ورش مصر للطيران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هاني صلاح الدين، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية، إن ورشة صيانة المحركات تنقسم إلى عدة أقسام أولها خطوط الإنتاج حيث يضم المجمع 12 وحدة إنتاجية، لفك أجزاء المحرك لاستكمال مراحل الصيانة الدقيقة واعادة تجميعه بعد إتمام أعمال الكشف والصيانة واستبدال الأجزاء الداخلية، ثم قسم التنظيف الكيميائي والمصمم على أحدث طراز لتنظيف أجزاء المحركات آلياً طبقاً لتعليمات الشركات المصنعة، وقسمNDT أو الاختبارات اللا إتلافية للكشف عن الشروخ غير المرئية ومعالجة هذه الشروخ بعد الحصول على موافقة الصانع، بالإضافة إلى قسم الكهرباء والذى يقوم بعمل إصلاح للضفائر الكهربائية المثبتة على المحرك.

يأتى بعد ذلك قسم اختبار المحرك Test Bed، ويعتبر اخر مرحلة وهو اختبار كفاءة المحرك والقياسات الفنية له طبقا لتعليمات الصانع بعد الإنتهاء من صيانته في ظروف مماثلة لظروف التشغيل على الطائرة للتأكد من جودة أعمال الصيانة التي تمت على المحرك، وقد تستغرق مدة إصلاح المحرك من 60 إلى 90 يوما عمل طبقا لحجم الأعمال المنفذة على المحرك.

ويبلغ عدد العاملين بالورشة 150 مهندس وفنى مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى بالخارج ومن خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ونجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في استقبال وإصلاح محركات العديد من شركات الطيران خلال السنوات الأخيرة منها محرك V2500-A1 لطراز A320 وشركة Global Airwaysمن جنوب إفريقيا وشركةBulgarian Air Charter البلغارية وشركة Mauritania Airlines الموريتانية محرك CFM56-7B لطائرة من طراز B737-700، بالإضافة الى محرك طائرات الخطوط الجوية العراقية V2500 – A5 لطراز A321 ومحرك شركة AMC المصرية V2500-A1 لطراز A320 ومحرك CFM56-3C لطائرة بوينج B737-500 الى جانب محركات وشركات الطيران المصرية ومن بينها محرك V2500-A5 لطائرة من طراز A320 تابع لشركة شركة نسما للطيران وشركة اير كايرو محرك من طراز CFM56-5B لطائرة من طراز A320 ومحركات Trent 700 لصالح شركة Rolls Royce، وأخيراً شركة مصر للطيران للخطوط الجوية حيث يتم تقديم خدمات صيانة المحركات لطرازات B737-800 محرك CFM56-7B.