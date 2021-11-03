شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات واستقرار الطماطم بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام.
- البطاطس 8.75 جنيهات.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 6 جنيهات .
- الجزر بـ 8.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
الجوافة 9 جنيهات.
بلح بارحى 34 جنيها.
كمثرى لبنانى 25 جنيها
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.