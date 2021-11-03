أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات واستقرار الطماطم بـ5 جنيهات

القاهرة - سامية سيد - ‎تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.