أخبار مصر

أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات واستقرار الطماطم بـ5 جنيهات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات واستقرار الطماطم بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

‎‏‎‏‎‏‎‏‎

‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام.

‎‏‎- البطاطس 8.75 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .

‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 6.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎الجوافة 9 جنيهات.

‎بلح بارحى 34 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

‎‏‎

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا