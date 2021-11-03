شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة مصر للطيران: 3 هناجر لصيانة الطائرات ولدينا 4768 عاملا من مختلف التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هاني صلاح الدين، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية، إن الشركة تقدم خدمات الصيانة والإصلاح والتعمير لعدد كبير من طرازات الطائرات بدءً من الطرازات الكبيرة (ايرباص A340, A330 وبوينج B777) والطرازات المتوسطة (ايرباص A320/A321 وبوينج B737) مرورا بطائرات شحن البضائع (ايرباص A300B4, A600F A330F) وانتهاء بالطائرات الصغيرة نسبيا طراز E170، E190 ،وحديثا أضافت الشركة إمكانيات الصيانة والإصلاح لطرازات بوينجB787 وايرباص A220.

واضاف رئيس الشركة خلال جولة تفقدية داخل مجمع ورش المحركات، بأن الشركة تمتلك 3 هناجر لصيانة الطائرات ويجري العمل على إنشاء هنجر رابع لاستيعاب الزيادة في أعداد طائرات مصر للطيران وطائرات العملاء وورش صيانة أجزاء ووحدات الطائرات والتي تغطي كافة الطرازات مجهزة بأحدث أجهزة الاختبار والعدد المتخصصة والإمكانيات البشرية المؤهلة للتعامل مع أدق وأحدث الأجهزة والمعدات ومجمع مخازن لقطع الغيار والعدد والآلات المستخدمة في صيانة وعمرة الطائرات مجهز على أعلى مستوى بكافة متطلبات التخزين المثالية ويوفر درجة الحرارة والرطوبة الملائمة طبقاً لتعليمات الجهات المصنعة.

واوضح إن عدد العاملين بالشركة 4768 فرد من مختلف التخصصات يعملون على مدار 24 ساعة داخل وخارج الجمهورية من خلال القاعدة الرئيسية للصيانة بمطار القاهرة و8 محطات بالمطارات المصرية و13 محطة خارجية لخدمة أكثر من 140 عميل من شركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا.