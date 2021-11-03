شكرا لقرائتكم خبر عن "التوعية بسرطان الثدى" ندوة بكلية العلوم جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بالتعاون مع قسم الفيزياء (برنامج ماجستير الفيزياء الطبيه التطبيقيه) بكلية العلوم جامعة حلوان ندوه بعنوان: "التوعية بسرطان الثدي" تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة البرامج الجديدة بالكلية.

عقدت الندوة تحت إشراف وبحضور الدكتورة مني عبدالرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود مجدي الحجري رئيس قسم الفيزياء والدكتور مدحت وهبه منسق برنامج ماجستير الفيزياء الطبيه التطبيقيه والدكتورة منار فوده منسق برنامج برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

والقى ندوة التوعية بسرطان الثدي الدكتورة دينا محمد عبد العزيز رئيس وحدة الفيزياء الطبية والوقاية الإشعاعية ، وتضمنت طرق التشخيص وانواع العلاج الاشعاعي واهمية التوعيه والكشف المبكر وقدم طلبة البرنامج عرض تعريفي لمستشفي بهيه وأيضا شارك طلبة البرنامج بعرض فكرة لمشروع التخرج لعلاج سرطان الثدي و كان من ضمن فاعليات اليوم عمل توعية لطلبة الكليه وتوزيع كروت للتوعيه عن مرض سرطان الثدى.

كما تضمنت الندوة التوعية بسرطان الثدي وهو مرض يحدث عندما تتضاعف أنسجة الثدي وتنمو خارج نطاق السيطرة وتشكل تورمًا أو ورمًا، حيث يأتي سرطان الثدي بالترتيب الأول بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً، عالمياً، وإقليمياً، ومحلياً أكثر من 50% من حالات سرطان الثدي يتم كشفها بمراحل متقدمة، حيث إن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بوساطة التصوير الشعاعي للثدي، يزيد وبشكل كبير من نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة، كما يزيد من خيارات وفعالية العلاج.