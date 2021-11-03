شكرا لقرائتكم خبر عن 46 نادى ريادة أعمال فى الجامعات والمراكز البحثية ممولا من أكاديمية البحث العلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مؤشر البحث العلمى لشهر أكتوبر 2021، حيث كشف عن 46 نادى ريادة أعمال في الجامعات والمراكز البحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منها 36 نادى في الجامعات و10 نوادي في المراكز البحثية.

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى تهدف نوادي ريادة الأعمال إلى بناء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية قدرات العناصر الريادية لتمكينهم من إنشاء وإدارة المنشآت والمشاريع الصغيرة بنجاح وتعزيز القدرات الريادية لدى فئات المجتمع ككل منذ بداية المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية.

وأوضح البيان أنه تم تدريب حوالي 200 عضو هيئة تدريس بالإضافة إلى تدريب حوالى 26 ألف طالب على ريادة الأعمال لتكويـن جيـل من الرياديين قـادرًا على إيجاد فـرص عمـل أستثمارية له ولغيره.