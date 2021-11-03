شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تشكل لجانا لمتابعة صرف معاشات نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت وزارة التضامن الاجتماعى، لجانا لمتابعة صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعى، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم الصرف بشكل منتظم لأصحاب المعاشات، وكذلك المستفيدين من المعاشات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ببدء صرف معاشات نوفمبر للعملاء، اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكترونى"، بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

وأصدرت الوزيرة، تعليماتا لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.