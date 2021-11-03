شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج وعمداء الكليات يزورون الدير الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بالجبل الغربي في سوهاج (الدير الأحمر)، أمس الثلاثاء، الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ووفدًا من عمداء الكليات وقيادات الجامعة، حيث استقبلهم الراهب القمص أنطونيوس الشنودي أمين الدير.

وأبدى وفد الجامعة إعجابهم بالدير كما ألقى نائب رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر ياسين، كلمة باللغة القبطية.

ويقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة. أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كمااستخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.

وتعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبقى منه سوى الكنيسته و الحصن الذي يقع فى الجهة الجنوبية من الكنيسة، كما يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.

وتعتبر الكنيسة الرئيسية فى الدير عبارة عن مساحة مستطيلة مقسم إلى صحن يتكون من ثلاث أجنحة، كما يوجد فى الركن الجنوبي الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء.