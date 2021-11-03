شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف الأزهر 2021.. المشيخة تطلب 33 وظيفة قيادية من داخل الجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي (العالي - مدير عام) ببعض قطاعاته، وَفْقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 م بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وبيانها كالتالي:





أولًا: وظائف من المستوى الوظيفي "العالي"1 رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية

2 رئيس الإدارة المركزية لمكتب فضيلة وكيل الأزهر

3 رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام

4 رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني

5 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (الدقهلية)

6 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (القاهرة)

7 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (كفر الشيخ)

8 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (دمياط)

9 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (الجيزة)

10 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (الفيوم)

11 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (جنوب سيناء )

12 رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (البحر الأحمر)

ويشترط لشغل تلك الوظائف ما يلي:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وبالنسبة لغيرهم من المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة "قوات مسلحة - شرطة " يشترط قضاء مدة بينية كلية قدرها ثمانية عشر عامًا على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المُعلن عنها.

مؤهل عال هندسي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل للوظيفة مسلسل رقم (1) وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل للوظيفة مسلسل رقم (2) , (3) وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

مؤهل عال أزهري يتواءم مع نوع وطبيعة العمل للوظائف من مسلسل رقم (4) إلى مسلسل رقم (11) وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

أن يكون المتقدم مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف، مع مراعاة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 م بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

أن يكون لدى المُتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





ثانيًا: وظائف من المستوى الوظيفي "مدير عام"1 مدير عام الإدارة العامة للموازنة

2 مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بقطاع مدن البعوث الإسلامية

3 مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب الأمين العام

4 مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين

5 مدير عام الإدارة العامة لديوان المظالم

6 مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

7 مدير عام الإدارة العامة للخطة والمنهج للتعليم

8 مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والوظيفية بقطاع مدن البعوث الإسلامية

9 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة (أ) للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (السويس)

10 مدير عام الإدارة العامة للصيانة وأعمال الكهرباء والميكانيكا

11 مدير عام الإدارة العامة للتوجيه العام

12 مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي (أ) (المنيا)

13 مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي (أ) (الإسكندرية)

14 مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي (أ) (بنها)

15 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة (أ) للعلوم الدينية والعربية (الأقصر)

16 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة (أ) للعلوم الدينية والعربية (الشرقية)

17 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (البحر الأحمر)

18 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (أسوان)

19 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (جنوب سيناء)

20 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (الجيزة)

21 مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (المنيا)





ويشترط لشغل تلك الوظائف ما يلي:قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو أقدمية عام به (طبقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 م) بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016 م، أو قضاء مدة بينية مقدارها عامان على الأقل بوظيفة معلم أول (أ) بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم (156) لسنة 2007 م.

وبالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة "قوات مسلحة - شرطة" يشترط قضاء مدة بينية كلية قدرها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

مؤهل عال تجاري يتواءم مع نوع وطبيعة العمل للوظائف من مسلسل رقم (1) إلى مسلسل رقم (2) وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل للوظائف من مسلسل رقم (3) إلى مسلسل رقم (9) وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

مؤهل عال هندسي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل وأن يكون مقيدًا استشاريًّا بنقابة المهندسين بالنسبة للوظيفة مسلسل رقم (10) وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

مؤهل عال أزهري يتواءم مع نوع وطبيعة العمل للوظائف من مسلسل رقم (11) إلى مسلسل رقم (21) وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

أن يكون المتقدم مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف، مع مراعاة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 م، بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

أن يكون لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وعلى الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف الحصول على (نموذج طلب شغل الوظيفة) من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة، أو تحميله من المرفقات ، مع تقديم المستندات التالية:





أولًا: للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة :بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها معتمد ومختوم من السلطة المختصة للمتقدم.

مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم عليها.

عدد (6) صور شخصية حديثة + صورتين من بطاقة الرقم القومي.

صورة طبق الاصل معتمدة ومختومة من تقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان.

شهادة قانونية مُعتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشئون القانونية خلال فترة الإعلان موضحًا بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه.

على أن تكون جميع المستندات المُقدمة إلى اللجنة مطبوعة من الحاسب الآلي، مع الاطلاع على الأصل فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج قطاعات الأزهر.

ولن يلتفت إلى المستندات المكتوبة بخط اليد، ويكون تقديم المستندات على شكل ملف مدون عليه من الخارج "اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم عليها / رقم التليفون " على أن ترفق نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD بصيغة pdf ولن يلتفت إلى أي مستندات يتم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول.





ثانيًا: للمتقدمين من خارج الجهاز الاداري للدولة " القوات المسلحة – الشرطة":

تقديم شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.

تقديم المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

تقديم بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها معتمد ومختوم من السلطة المختصة للمتقدم.

تقديم مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم عليها.

تقديم عدد (6) صور شخصية حديثة + صورتين من بطاقة الرقم القومي.

على أن تكون جميع المستندات المُقدمة إلى اللجنة مطبوعة من الحاسب الآلي، مع الاطلاع على الأصل فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج قطاعات الأزهر.

ولن يلتفت إلى المستندات المكتوبة بخط اليد، ويكون تقديم المستندات على شكل ملف مدون عليه من الخارج "اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم عليها / رقم التليفون " على أن ترفق نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD بصيغة pdf ولن يلتفت إلى أي مستندات يتم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول.

ويتم تسليم الطلبات والمستندات سالفة الذكر، باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة بالدور الخامس لمدة ثلاثين يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد. على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة (56) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (81) لسنة 2016 م.