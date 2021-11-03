شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تنظم دورى كرة القدم بين المدارس والمعاهد الأزهرية فى منوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مشروع "معًا نزرع شجرة أمل" القائم تحت رعاية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي وبيت العائلة المصرية، يومًا لدورى كرة القدم بين مدارس إدارة منوف التعليمية والمعاهد الدينية الأزهرية بمشاركة ثمانية مدارس ومعاهد.

اشترك فى اليوم أربعة وستون طالب وطالبة بواقع ثمانية لاعبين فى كل فريق إذ أشرف على اليوم ثمانية مدرسين تربية رياضية فى حضور كل من توجيه التربية الرياضية للمدارس والمعاهد الأزهرية.

جدير بالذكر أن مشروع معا نزرع شجرة أمل يهدف إلى تطوير ثقافة الحوار بين أطفال المدارس المصرية الذى بدوره سيؤدى إلى فهم الآخر ومعتقداته وقيمه، وأيضا نشر ثقافة قبول الآخر، إذ يعتمد المشروع على اتباع أساليب مختلفة لتجسيد ثقافة الحوار فى الأنشطة المدرسية حتى تصبح مصدرًا للاستمتاع بالإضافة لإتاحة الحرية والمسئولية للأطفال ليتمكنوا من إدارة المشروع بأنفسهم تحت رعاية وإرشاد المعلمين فى جو يسوده الانفتاح والقبول.