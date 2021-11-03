شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يعلن كشوف توزيع الدارسين على حلقات نظام السنتين برواق القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجامع الأزهر الشريف كشوف توزيع أسماء الدارسين على حلقات نظام السنتين برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر الشريف، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء 2021/11/3م، على أن تنشر باقي الأسماء تباعًا في الأيام المقبلة، وأهابت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف بالحاضرين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية:

- تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل الحلقات.

- الالتزام بارتداء الكمامات.

- إحضار سجادات الصلاة الخاصة.

- التواجد قبل الحلقة بعشر دقائق.