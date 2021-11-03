شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع عن المتحف الكبير لطلاب "حلوان" يحصد المركز الأول بمهرجان إبداعات طلاب الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مشروع حملة "كيمت" عن المتحف المصري الكبير لطلاب قسم الإعلام بجامعة حلوان المركز الأول فى مشروعات الحملات الإعلانية بمهرجان الشروق السادس لإبداعات طلاب الإعلام، حيث شارك طلاب الجامعة في المهرجان بدعم ورعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الاعلام.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، فى بيان بما يقدمه أساتذة وطلاب قسم الإعلام مؤكداً علي أهمية رسالة الإعلام التنويرية، ودور قسم الاعلام في إعداد وتأهيل كوادر إعلامية وجيل واع للنهوض بمستوى الإعلام لتطوير ودعم رسالة الوطن، وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تدعم أبنائها من خلال تحفيزهم، ومساعدتهم للتفاعل والتدريب والمشاركة مع المؤسسات الإعلامية المختلفة لتنمية قدراتهم ومواهبهم.

واوضحت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب ان طلاب كلية الآداب طاقات إبداعية كامنة تظهر مواهبهم في المشاركات المجتمعية والمسابقات المتميزة، ويتسم طلاب قسم الإعلام بابداعاتهم الدائمة عاما بعد عام في مشروعات تخرج الشعب المختلفة وهم دائما سفراء للجامعة في كافة المحافل.

وأشارت الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الاعلام الي أن المشروعات الطلابية تتيح للطلاب إطلاق أفكارهم الإبداعية والبحث للإطلاع على كل ماهو جديد في مجالهم بالإضافة إلى تنمية فكرة العمل الجماعي ودعم روح الفريق لتقديم أفكاراً جديدة ومبتكرة من شأنها إحداث تغيير، وتحقيق النفع للمجتمع المحيط وتحقيق التنمية، بالإضافة إلى إعداد الطالب قبل الدخول لسوق العمل.

ويشرف على المشروع الدكتورة هبة صالح، والدكتور أحمد إبراهيم ويعد مشروع تخرج “كيمت” والذي يقوم بالترويج للمتحف المصري الكبير، من ضمن مشاريع التخرج لقسم الإعلام جامعة حلوان للعام الجامعي 2020 /2021 وهو يتوافق مع سياسات الدولة للترويج للآثار المصرية والتاريخ المصري والحضارة المصرية العريقة، حيث تعد المشروعات الطلابية فرصة مميزة للطلاب لاطلاق أفكارهم الإبداعية والبحث للإطلاع على كل ماهو جديد في مجالهم بالإضافة إلى تنمية فكرة العمل الجماعي ودعم روح الفريق لتقديم أفكاراً جديدة ومبتكرة من شأنها إحداث تغيير، وتحقيق النفع للمجتمع المحيط وتحقيق التنمية، بالإضافة إلى إعداد الطالب قبل الدخول لسوق العمل.