شكرا لقرائتكم خبر عن تربية حلوان تنظم ندوة حول الصحة النفسية فى العالم الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن اليوم العالمي للصحة النفسية تلك هي الاحتفالية العالمية التي تنظم كلية التربية جامعة حلوان بالتزامن معها ندوة مميزة تقام تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث نظم مركز الإرشاد النفسي ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية، تحت ريادة الدكتور حسام حمدي عميد الكلية والدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتزامن مع هذا اليوم ندوة عن "الصحة النفسية في العالم الرقمى".

واستهدفت الندوة التوعية بمفهوم الصحة النفسية بصفة عامة، والتوعية بمفهوم الفضاء الرقمى، والحياة الافتراضية، إلقاء الضوء على مفهوم المواطنة الرقمية، وتحديد سمات المواطن الرقمى، وفهم ظاهرة التنمر الإلكتروني، وفهم ظاهرة اضطراب التصوير السيلفي.

وتناولت الندوة إلقاء الضوء على مفهوم إدمان الإنترنت، وفهم الجريمة الإلكترونية وعناصرها وأسبابها، واكتساب مهارة حماية الذات في البيئة الإلكترونية، وتضمنت الندوة مفهوم الصحة النفسية، مفهوم علم النفس السيبراني، مهارات المواطنة الرقمية، والمهارات العامة لحماية الذات في الفضاء الإلكتروني.