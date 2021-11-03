شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتابع تشغيل أجهزة السيلميتر داخل مجمع ورش محركات مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، قبل قليل، جولة تفقدية داخل مجمع ورش المحركات التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وذلك للإطلاع على سير العمل داخل الورش في ظل مؤشرات التعافى الذي بدت تظهر على القطاع من استعادة الحركة الجوية بعد أزمة فيروس كورونا الوبائية.

ويتفقد وزير الطيران المدني، أيضا مجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية ومبنى الصيانة اليومية الجديد ومجمع المخازن الفنية، بالاضافة إلى أنشطة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

ويعقب جولة وزير الطيران المدني، في شركة الصيانة، جولة تفقدية أخرى بأكاديمية التدريب التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، حيث يتابع أعمال التدريب داخل الأكاديمية وأيضا تفقد أجهزة السيلميتر الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة مؤخرا لتدريب الطيارين، وآخرها كان ضم جهاز الطيران التمثيلي من طراز الطائرة إيرباصA320 Neo والتي تعد مصر للطيران أول مشغل لهذا الجهاز في أفريقيا، وتضم مصر للطيران لأسطولها الجوي منهم 6 طائرات.

ومن المقرر أن يختتم وزير الطيران المدني، جولته التفقدية بعقد مؤتمر صحفي، لعرض مستجدات التحدثيات والتي شهدتها شركة الصيانة والأعمال الفنية بالاضافة إلى ضم أجهزة جديدة لاكاديمية التدريب.