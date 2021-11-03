شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنشئ اسطبلات خيل للمنطقة الأثرية بالأهرامات بديلة للعشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء الأسطبل الحضارى البديل عن الأسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات لما تسببه تلك الأسطبلات من مظهرا غير حضارى، استكمالا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل الذي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع مقام على مساحة 18 ألف م، وتشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصانا، ومجهزة على أكمل وجه روعى فيها كافه المعايير البيئية وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

ووجه المحافظ، الشركة المنفذة للأعمال بضرورة مراعاة إقامة بوابات الأسطبل بعيداً عن المنطقة السكنية على أن يكون هناك مدخل خاص بالإفراد مع سرعة الانتهاء من الأعمال لما للمشروع من أهمية كبيرة.

وخلال جولته حرص المحافظ على التواصل مع القاطنين بمحيط المنطقة والاستماع إلى، مطالبهم موجهاً رئيس حى الهرم بتذليل كافة المعوقات أمامهم.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم، نائب المحافظ واللواء علاء بدران، السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة وهويدا عباس، مدير مديرية الإسكان وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم.