شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة توقع بروتوكولا لتلبية احتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، اليوم الأربعاء ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، مع إحدى شركات تدريب الشباب، بشأن إقامة تعاون بين الطرفين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، والعمل معًا من أجل توفير الخدمات التدريبية وشهادات الإعتماد الدولية لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة .

وقال الوزير، فى بيان،: إن المذكرة تهدف إلى التعاون فى إعداد قوى عاملة مدربة تنخرط فى سوق العمل وتلبي احتياجاته وذلك من خلال تأهيل الشباب من الجنسين وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة بشهادات دولية لتدريب الشباب على مهن المستقبل، من خلال تدريب 60 مدرباً متخصصاً فى البرامج التخصصية ، منها 20 مدرباً على برنامج Fusion 360 في مجال تصميم الأثاث، و 20 مدربا على برنامج Fusion 360 في مجال التصميم المعدني(Sheet Metal)، و20 مدربا على برنامج AutoCAD في مجال الرسم الهندسي، وذلك لضمان استدامة الاستفادة من البرامج التدريبية للشباب من خلال هؤلاء المدربين .

وبموجب مذكرة التفاهم تتعهد وزارة القوى العاملة بإتاحة مراكز التدريب اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتفق عليها بين الجانبين ، وتقديم كافة أوجه التعاون مع الشركة لإتاحة برامجها التدريبية المتخصصة التي تؤهل الشباب للحصول على الشهادات المعتمدة وتلبية احتياجات سوق العمل، فضلا عن اختيار المتدربين المؤهلين للحصول على برامج إعداد المدربين ، بالإضافة إلي الإعلان وتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب .

كما تقضى مذكرة التفاهم ، قيام الشركة بتنفيذ برامج تدريب المدربين لـ 60 مدرب من المدربين الذين ترشحهم الوزارة ، وتقديم الشهادات المعتمدة لجميع المدربين بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح ، وكذلك تقديم 500 شهادة للمتدربين الذين يتم تدريبهم مستقبلا بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح ، واستضافة اجتماعًا سنويًا يحضره ممثلو الشركة والوزارة من أجل تقييم التقدم المحرز بشأن تنفيذ أحكام المذكرة .

وأضاف الوزير ،: أننا عاهدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ، والارتقاء بمستويات المتدربين وفق أحدث البرامج التدريبية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة ، للوصول إلى شباب واعد ذو فكر مختلف ، قادر على تحمل مسؤولية بناء الجمهورية الجديدة .