لتفادي الخسائر.. تنبيهات مهمة للطلاب بعد استلام التابلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع المدارس بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن سداد رسوم التأمين على التابلت بمبلغ 100 جنيه شرط أساسي لاستلامه، مشددةً على ضرورة توقيع الطالب وولي الأمر على إقرار قبل الاستلام.

ونبهت الوزارة على الطلاب وأولياء الأمور ضرورة اتباع التعليمات الموجودة بإقرار الاستلام، مشددةً على أنه بعد استلام التابلت يصبح مسؤولية للطالب، وعند الخروج عن التعليمات أو الخروج من المنظومة، فإن ولي الأمر ملزم بالذهاب إلى شركة سامسونج وسداد الرسوم مهما كانت.

وجاءت التعليمات كالتالي:

- عدم وضع كلمة مرور على التابلت.

- عدم خروج التابلت من النظام.

- التابلت أداة تعليمية فقط.

- عدم وضع أي برامج بخلاف الكتب الدراسية.

- التأكد من وجود الأيقونات الآتية (موقع الوزارة- المكتبة الرقمية- حصص مصر- بنك المعرفة- التنويهات).

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وجاءت كالتالي:

نسخة من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

صورة من بطاقة ولي الأمر أو الوصي على الطالب.

إيصال تأمين التابلت الأصلي بعد دفع مبلغ ١٠٠ جنيه في البريد.

عدد ٢ صور من إيصال دفع التأمين.

إقرار استلام جهاز التابلت.