ننشر أبرز المعلومات عنه.. الكنيسة القبطية تحتفل غدًا بذكرى ميلاد وبطريركية البابا تواضروس الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الخميس الموافق ٤ نوفمبر، بعيد ميلاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التاسع والستون، وكذلك ذكرى اختياره بطريركا للكنيسة القبطية بالقرعة الهيكلية.

والبابا تواضروس هو البابا رقم ١١٨ في تاريخ باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وُلِد البابا في ٤ نوفمبر ١٩٥٢ باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة و سوهاج و دمنهور.

التحق بجامعة الأسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975م. ثم التحق بالكلية الإكليركية. وتخرج منها عام 1983م. كما حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

ذهب د.وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990 م، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام بايبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئولا عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوى و له العديد من العظات الروحية والكتابات.

تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل ، القمص رافائيل أفامينا ، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني.

فاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثاني 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012 م.