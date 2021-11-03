3 ألوان تحدد موقفك من لقاح كورونا.. تفاصيل إطلاق تطبيق جواز السفر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، تطبيق جواز السفر الصحي "Egypt Health Passport" على الهواتف اليوم الأربعاء؛ لإصدار شهادات تلقي لقاح كورونا إلكترونيًا.

وقال مصدر بالوزارة لمصراوي، إن هذا التطبيق يعد بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يستخدمه المواطن خلال سفره خارج مصر بالمطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق الذي يتعرف على شهادة التطعيم باللقاح المعتمدة الخاصة بالمسافر.

ويتضمن التطبيق خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلا على جرعتين من اللقاح).

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحميل التطبيق عبر الهواتف، ودفع الرسوم المقررة لاستخراج الشهادة عن طريق منافذ التحصيل الإلكترونية أو الفيزا والمحافظ الإلكترونية.

وكشف المصدر عن إضافة ميزة إلى هذا التطبيق، وهي إتاحة خاصية "promote mode"، والتي تتيح معرفة الحاصلين على اللقاح في أي تجمع من التجمعات، أو داخل أي منشأة، وإظهار لون واحد من الألوان السابق ذكرها، ويمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

لكنه ومع بداية تحميل التطبيق الذي حظي على تقييم 2.1 من 5 درجات حتى الآن على "جوجل بلاي ستور"، اشتكى عدد من المستخدمين من صعوبات في التعامل معه، خاصة أنه يستوجب دفع مصروفات بقيمة 100 جنيه لاستكمال بيانات التسجيل، في حين قام بعض المواطنين بالدفع في أوقات سابقة لاستخراج الشهادات الموثقة.

واشتكى أحد المستخدمين من عدم استكمال تسجيل بياناته، في حين أدخل بيانات بطاقته الائتمانية وتم سحب 100 جنيه، قبل أن يفاجئ بأن طلب تسجيله غير ناجح وبحاجة لإعادة الإجراءات.