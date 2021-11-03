السيسي يوجه الحكومة بالبدء في الانتقال للعاصمة الجديدة هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة ٦ شهور.

وقالت الرئاسة في بيان صدر قبل قليل إن توجيهات الرئيس جاءت عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.​

يقع الحي الحكومي، على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحي مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المباني الوزارية بإجمالي 34 مبنى تسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا.

وكانت وزارة الإسكان انتهت من توصيل خطوط المياه الرئيسية لمنطقة الوزارات، وتم ربط جميع الوزارات على الشبكة، كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وصرف المطر لمنطقة الوزارات، وتم ربطها بالشبكة الرئيسية المنفذة حتى مدينة بدر. كما تم الانتهاء من شبكات الكهرباء وربط جميع المباني بالموزعات، وإطلاق التيار التجريبي .