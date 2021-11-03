"تضامن النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، عقد اجتماعاتها لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائباً آخرين في ذات الموضوع.

وشهدت اللجنة على مدار هذا الأسبوع عدة اجتماعات في هذا الشأن شارك فيها العديد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وبينهم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت القباج أنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن سن المعاش سيرتفع تدريجيًّا حتى يصل إلى 65 سنة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مساء أول من أمس، إلى أنه وفقًا لمشروع قانون حقوق المسنين، سيتم منح كارت خدمات متكاملة للمسن ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: بالنسبة للذين يعانون أمراضًا نفسية، رعايتهم تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولو الأسرة تعنتت في استلام المسن ورعايته نحن نأخذه ونوفر له الرعاية اللازمة، ونكثف حملات التوعية.