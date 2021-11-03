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تجديد حبس البرلماني السابق علاء حسانين 45 يوما بقضية "الآثار الكبرى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات بقضية "الآثار الكبرى".

ونظرت المحكمة أمر حبس المتهمين عبر الفيديو كونفرانس.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على علاء حساسين وشهرته "نائب الجن" وآخرين وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.

وشكلت النيابة لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع المضبوطة.

ودلت التحريات أن "حساسين" يتزعم تشكيلا عصابيا لاستخراج القطع الأثرية على مستوى الجمهورية والاتجار بها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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