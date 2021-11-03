بقيمة 700 ألف.. إحباط ترويج 100 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية بقصد الإتجار.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى بمحافظة بنى سويف)، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان الرمل مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 700 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.