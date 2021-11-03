الداخلية: تنفيذ 4346 حكم قضائي في حملة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 3 قطع سلاح ناري وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة متهمين وضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة.

ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين "لـعدد 3 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 4346 حكمًا قضائيًا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.