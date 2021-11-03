انتحار تاجر ماشية شنقا داخل أرض والده في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم تاجر ماشية على التخلص من حياته شنقا بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل قطعة أرض.

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بسرعة التوجه إلى محل البلاغ ومعاينة مسرح الواقعة للوقوف على ملابساتها.

المعاينة التي أجريت تحت إشراف العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، توصلت إلى أن الجثة لتاجر ماشية يبلغ من العمر 37 سنة، يرتدي ملابسه كاملة.

تحريات الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز أبو النمرس توصلت إلى انتحار الشاب الثلاثيني داخل قطعة ارض ملك والده.

جرى إيداع الجثة المشرحة وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.