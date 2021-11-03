ضبط سيدة أثناء سفرها بتأشيرات مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة أثناء السفر بتأشيرات وأختام سفر ووصول "مزورة"، للحاق بزوجها المتواجد حالياً بتلك الدولة للعمل.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة البحيرة) باعتزامها السفر إلى إحدى الدول وبصحبتها أولادها (3 أطفال) مُستخدمه جوازات السفر الخاصة بها وبأولادها، والتي تحوي تأشيرات وأختام سفر ووصول منسوب صدورها لتلك الدولة "مزورة"، وذلك للحاق بزوجها المتواجد حالياً بتلك الدولة للعمل.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهدافها وأمكن ضبطها حال اعتزامها السفر لتلك الدولة عبر أحد المطارات، وبحوزتها (4جوازات سفر خاصة بها وبأولادها بداخلهم جميعاً أختام سفر ووصول منسوبة لأحد المطارات بالبلاد "مزورة" يقابلها أختام وصول وسفر منسوبة لأحد المطارات لتلك الدولة).

وبمواجهتها أقرت بصحة ما توصلت إليه التحريات، وأن زوجها المقيم بتلك الدولة طلب منها إرسال جوازات السفر الخاصة بها وبأولادهم، زاعماً لها إنهاء إجراءات سفرهم من تلك الدولة، ثم قام بإعادة إرسالها لها وبداخلهم أختام السفر والوصول (المزورة)، كما أضافت بقيام زوجها بذلك لإيهام الجهات المختصة بأنها معتادة السفر والعودة بين الدولتين "على غير الحقيقة" وحتى يمكنها من السفر هي وأولادها للحاق به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تزوير المستندات الرسمية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم تزوير المستندات