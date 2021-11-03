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بدء انعقاد حلقات رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر بنظام الحضور المباشر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أروقة الجامع الأزهر بداية حلقات التحفيظ المباشر للدارسين برواق القرآن الكريم بمختلف مستوياتهم: ( مستوى السنة الواحدة – مستوى السنتين – مستوى السنوات الثلاثة ) إلى جانب أروقة التحفيظ للأطفال بمختلف مستوياتهم.

 

وتابع الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري؛ الحلقات والدراسة فيها وتناقش مع الدارسين والمحفظين بهدف تذليل أي عقبات قد تواجههم، وأوصى المحفظين بالعناية بالطلاب الوافدين في الحلقات، كما ذكَّر المحفظين بأن عملهم هذا رسالة مباركة؛ لتعلقها بتحفيظ كتاب الله – عز وجل -، والرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – يقول: " خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه ".

 

كما تابع تنظيم الحلقات الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة.

 

وتجري متابعة الحلقات من المشرف العام وإدارة الجامع الأزهر على مستوى كافة الفروع في جميع المحافظات بنظامي الحضور المباشر، والتعلُّم عن بعد، وذلك وفق الخطة الموضوعة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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