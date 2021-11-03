شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة نظافة القاهرة تؤمن على عمالها ضد الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أنه تم الموافقة على عمل وثيقة تأمينه للعاملين بالهيئة الأكثر عرضة للإصابات من إنارة وتجميل ونظافة وسائقين، حيث ستتكفل الهيئة بسداد اشتراك السنة الأولى عن العاملين التي تتراوح من 150 إلى 200 جنيه سنويا، مشيرا إلى أنها اختيارية للعاملين بالهيئة من الديوان العام والأفرع التابعة لها، وذلك للتأمين على الحوادث.

وكلف رئيس الهيئة العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة وحسام علي مدير عام الموارد البشرية بحصر أعداد العاملين الذين ستتكفل الهيئة بمصاريف اشتراك أول سنة لهم، كما سيتم عمل عروض تأمينية أخرى للعاملين بما يخدمهم ويخدم مصلحتهم الشخصية والعملية.

فى سياق آخر اجتمع اللواء ايهاب الشرشابي، مع مديري المناطق ومقاولين رفع التراكمات في حضور العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والمهندسة رحاب إباضه مدير عام الجراجات، حيث أكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات من اي مسؤول بالهيئة نهائيا واي تهاون في متابعة صرف المال العام سيعرض المسؤول عن ذلك للمحاسبة والمسائلة القانونية .

ووجه الشرشابى أن يكون كلف رفع التراكمات من المناطق الأربعة تحت الإشراف والتبعية المباشرة من مديري المناطق كلا في قطاعه ومنطقته المقالب العمومية تحت إشراف مباشر للجنة المشكلة من العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة والمهندس محمود منصور مستشار رئيس الهيئه للمكتب الهندسي وعبد الرحمن خليل مدير عام الشئون القانونية ليكون حساب المستخلصات الخاصة بأعمال رفع التراكمات بمعرفه اللجنة المشكلة .