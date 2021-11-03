شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ 622 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد العناني أبو هاشم، أخصائي الباطنة بمستشفى المحلة العام سابقا، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم (622) من شهداء الأطباء منذ بداية الجائحة.

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، أمس، الشهيد الدكتور أسامة يحيي احمد سالم أخصائي و رئيس قسم الكلى بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية والذي توفى بمستشفي صدر المنصورة إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلي الشهيد ال(621) من الأطباء منذ بداية الجائحة.

فيما أوضحت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالأطباء، أن عدد أسر شهداء كورونا المستفيدين من دعم النقابة منذ بدء الجائحة بلغ 275 أسرة، بإجمالي مبلغ 11 مليونا و390 ألف جنيه بخلاف أوجه الدعم المقدمة من اتحاد المهن الطبية، مشيرة إلى أن تقديم الدعم للأطباء وأسرهم فى كافة النواحى الاجتماعية هو من أولويات مجلس نقابة الأطباء.



