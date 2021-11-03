شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن بدء الدراسة بمدرسة المرتلين فى أبو قرقاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص القداس الإلهي أمس الثلاثاء، في كنيسة السيدة العذراء بالفكرية بمناسبة بدء العام الدارسي واستقبال دفعه جديدة من المرتلين بمعهد المعلم ميخائيل البتانوني لإعداد المرتلين بالإيبارشية.

وقام الانبا فيلوباتير بتدشين عدد من أواني المذبح، وكذلك برسامة اثنين من الشمامسة في رتبة أغنسطس وأربعة من قدامى المرتلين بالإيبارشية في رتبة إبدياكون.

وعقب صلاة القداس التقى نيافته بالدفعة الجديدة ووزع شهادات التخرج لخريجي العام الدراسي المنتهي.