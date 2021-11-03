شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تتسلم المدفن الصحى الآمن للمخلفات بكفر داود بتكلفة 35 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة عن تسلم محافظة المنوفية، للمدفن الصحى الآمن بمدينة كفر داوود والذي تبلغ التكلفة الإجمالية له حوالي 35 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة قامت بتسليم المدفن الصحى لمحافظة المنوفية، لافتا إلى أن المدفن الصحي الجديد تم إنشاءه علي مساحة 12 فدان وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، مضيفاً: كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأكد وزير التنمية المحلية عَلِي حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية والتعاون مع وزارات البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والتي تتضمن بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.