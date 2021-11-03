شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات الكشف الطبى لمعاونى النيابة الإدارية الجدد من دفعتى 2013 و2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة النيابة الإدارية أنها، تبدأ اليوم، وعلى مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 نوفمبر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، إجراءات الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد من دفعتي 2013 و 2014 وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت وزارة العدل، شهدت أمس، مراسم الاحتفال بأداء اليمين الدستورية، من قبل الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية، من دفعتى 2013/2014، والذين أدوا اليمين الدستورية أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد صدور القرار الجمهورى رقم 498 لسنة 2021، يوم 25 أكتوبر 2021، بتعيين 97 معاون نيابة إدارية من خريجى دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2021.