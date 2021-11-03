شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 69 ألف حالة تعد على نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

وأكد عبد العاطى، أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات".

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف وأملاك الرى في إطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى 13500 حالة بمساحة 2.60 مليون متر مربع تقريبا ، كما بلغ اجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ نهر النيل اكثر من 69 ألف حالة ازالة.

كما صرح عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل كافة الإختبارات اللازمة ، مشيراً لحدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وتحسين نوعية المياه بالترع التى تم تأهيلها.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى 20 ألف كيلومتر ، ويشمل المشروع ترع بأطوال 9603 كيلومتر حتى تاريخه ، وتم الإنتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3086 كيلومتر ، وجارى العمل فى أطوال تصل الى 4539 كيلومتر ، وجارى إتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال 1924 كيلومتر ، كما تم حتى تاريخه طرح 15 عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي 557 مسقى بأطوال 466 كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 27 كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.