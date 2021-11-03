شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينات أحوال مدنية تستخرج كافة الأوراق الثبوتية دون تدخل بشرى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوما تلو الآخر تشهد الأحوال المدنية تطورا كبيرا، وفى تطور سريع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، أتاح قطاع الأحوال المدنية ماكينات بالمولات تستخرج كافة الأوراق الثبوتية مثل وثيقة الزواج والطلاق والوفاة، بالإضافة إلى وثائق الميلاد التي كانت متاحة قبل ذلك.

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بهم.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، في زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم للخدمات الجديدة والتطور السريع فى المواقع الشرطية الخدمية.