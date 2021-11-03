شكرا لقرائتكم خبر عن قوات تيجراى تعلن قدرتها فى السيطرة على أديس أبابا خلال أشهر أو حتى أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات "تيجراى"، عن قدرتها على السيطرة على العاصمة أديس أبابا في غضون أشهر إن لم تكن أسابيع، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

أعلنت الحكومة الفدرالية فى إثيوبيا، حالة الطوارئ فى البلاد بعد بدء متمردى إقليم تيغراى الزحف نحو العاصمة أديس أبابا، وذكر وزير العدل، غيديون تيموتيوس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطنى وذلك فى الوقت الذى تتقدم فيه قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" صوب جنوب البلاد باتجاه أديس أبابا.

وفى وقت سابق من الثلاثاء دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميدانى للمتمردين، وطلبت السلطات فى أديس أبابا من الأهالى تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التى تسيطر على الإقليم.