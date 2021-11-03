شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مناهج أبناء المصريين فى الخارج من الأول الابتدائى حتى الثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مناهج أبناء المصريين فى الخارج للعام الدراسى 2021/2022، من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى، موضحة أنه يمكن للطلاب الإطلاع على المناهج الدراسية" عبر الرابط التالى" https://sabroad.emis.gov.eg/

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الحصول على تعليم جيد لجميع فئات المجتمع ودون تمييز من أهم حقوق الإنسان، لتحقيق هذا من التعليم 2.0.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن الوزارة شرعت في تطوير المناهج من مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ووصل حالياً إلى الصف الرابع الابتدائي علي مستوي بناء المواد التعليمية (الكتب وأدلة المعلم) وإلى الصف السادس على مستوى بناء أطر المناهج، ويستهدف هذا التطوير كل مراحل التعليم قبل الجامعي.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم: يتم تطبيق هذه المناهج المطورة علي نطاق جمهورية مصر العربية لجميع المدارس الحكومية والخاصة.

‏‎كانت المناهج المطورة مناهج وثيقة الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين؛ تستهدف المواطنة من خلال إعادة بناء المصري القادر علي التفكير والابتكار وحيث يتم تغيير الطريقة التي يتعلم بها الطلاب ويتم تقييمهم من خلالها، وحيث تلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في عمليتي التعليم والتعلم.

‏‎كانت كذلك من أهداف التعليم 2.0 تخريج متعلم مفكر مبدع، مستمراً في التعليم والتعلم ولديه قدرات تنافسية، مؤمنا بقيم العمل، ومن ثم تم تحديد ثلاثة ركائز أساسية لبناء هذه المناهج وهي: المهارات الحياتية، والقيم الداعمة وثالثهما القضايا التحديات التي يواجهها المتعلم محليًا وعالميًا.