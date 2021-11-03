شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للأمم المتحدة يتهم جميع الأطراف فى نزاع تيجراى بجرائم ضد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير للأمم المتحدة أنه يتهم كافة الأطراف فى نزاع إقليم تيجراي الإثيوبى بجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعرب أمس الثلاثاء عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف فى أثيوبيا تزامنا مع اقتراب قوات تحرير تيجراى من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حسب ما نشر موقع روسيا اليوم.

وشدد "جوتيريش" على أهمية استقرار البلد ووقف فورى للأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وإجراء حوار وطنى بدلا من الحرب الأهلية الدائرة.

وكانت الحكومة الفيدرالية، قد أعلنت حالة الطوارىء مع اقتراب قوات تحرير تيجراى وجبهة تحرير أورومو من العاصمة أديس أبابا.