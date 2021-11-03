شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بأثيوبيا تدعو الجالية المصرية للحذر بعد فرض حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت السفارة المصرية بأديس أبابا، اليوم الأربعاء، بأعضاء الجالية اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها إثيوبيا طبقا للبيانات الرسمية الصادرة، وبالإشارة إلي إصدار الحكومة الإثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء.

ودعت السفارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أبناء الجالية إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبا بأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات؛ فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية.

وذكرت السفارة المصرية أنه وفي حالة الطوارئ يرجي الاتصال علي الرقم التالي : +251944342108.