شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة ونشاط رياح.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 3 إلى الإثنين المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- يسود مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.

- شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الجمعة المقبل وحتى الإثنين ، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .