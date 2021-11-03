أخبار مصر

الصحة تسمح لمواليد 2006 بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تسمح لمواليد 2006 بالتسجيل للحصول على لقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت وزارة الصحة باب التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواليد من عام 2006 ليصبح متاحا للفئة العمرية من 15 عاما، بعد أن كان مسموحا به فقط من عمر 18 عاما.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا