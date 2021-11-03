شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: يجوز للمخبز الاحتفاظ ببطاقة صرف الخبز اليوم لحين انتظام نظام المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المخابز والجهات الرقابية المشرفة عليها، بأنه نظراً لوجود بعض البطء في نظام معلومات صرف الخبز، بأنه يجوز في هذه الحالة فقط بأن يقوم صاحب المخبز بصرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية لديه اليوم فقط الموافق الأربعاء لحين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قد اصدر كتاب دوري للمديريات وقد وجه فيه الأجهزة ‏الرقابية التابعة للمديريات لتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار ،وضرورة توافر كافة السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق ، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنه 2017 وشمل التوجيه أيضا متابعة توافر كافه ‏السلع ( غذائية - مواد بترولية – البوتاجاز) ، بالمنافذ ‏التموينية وكذلك بالاسواق ،ونص التوجيه على تكثيف ‏الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة ‏السلع الهامة (السكر - الزيت - الأرز) للتأكد من صرفها ‏للمواطنين بالأسعار المقرره وعدم حجبها عن التداول او ‏التلاعب باسعار وكميات صرفها لاصحاب البطاقات التموينيه ‏واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين