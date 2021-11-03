شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخصص رابطا لسداد مصروفات المدارس الرسمية الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا عبر موقع الرسمى لسداد مصروفات المدارس الرسمية الحكومية، من خلال دخول ولى الأمر على الرابط والتسجيل ببطاقة الرقم القومى، موضحة أنه يمكن لولى الأمر الدفع من خلال كروت مسبقة الدفع.

ويمكن لولى الأمر الدخول على الرابط التالى:

https://eps.emis.gov.eg/

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجارى، موضحة أنه يسدد تلاميذ رياض الأطفال 305 جنيهات، يسدد طلاب الصف الأول الابتدائى 305 جنيهات، و305 جنيهات لتلاميذ الصف الثانى الابتدائى، و305 جنيهات لطلاب للصف الثالث الابتدائى، إضافة إلى 205 جنيها للرابع الابتدائى والخامس، و205 قيمة مصروفات الطلاب بالمرحلة الإعدادية، وبالنسبة للصف الأول الثانوى 520 جنيها، والصفان الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات، والصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها، وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.