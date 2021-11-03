شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران الألمانى إلى مرسى علم لـ 18 رحلة أسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتفع بداية من الأسبوع المقبل، معدلات وصول رحلات الطيران الألمانى إلى مطار مرسى علم الدولى، إلى 18 رحلة طيران، حيث تشهد السياحة الأوربية حالة من الانتعاشة في مدن محافظة البحر الأحمر .

من جانبه، قال الخبير السياحي أبو الحجاج العمارى، أن السياحة الأوربية تشهد حالة من الانتعاش السياحية الكبيرة في تلك الأيام، مؤكدا على أن شركة إيزى جيت الإنجليزية تعود إلى مرسى علم بواقع رحلة أسبوعيا من برلين، بدءا من السبت المقبل.

وأضاف الخبير السياحي لـ"الخليج 365"، أن هناك ارتفاع في معدلات الرحلات الاوكرانية الوافدة إلى مدينة مرسى علم لـ21 رحلة أسبوعية.

كان مطار مرسى علم الدولى، قد استقبل منذ بداية الأسبوع الجارى 88 رحلة أغلبها دولية قادمة من المطارات العالمية المختلفة، حسب جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع .

واستقبل المطار من بين تلك الرحلات 12 رحلة من أوروبا، بينهم 8 رحلات من المطارات الألمانية، و19 رحلة من التشيك، و18 رحلة من أوكرانيا، و4 من سويسرا ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا، ورحلة من لتوانيا و2 من ملادوفا و3 رحلات داخلية.

