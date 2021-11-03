شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع أنور السادات بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع 45 (شارع محمد أنور السادات)، بمنطقة المنتزه، بمحافظة الإسكندرية، لحل المشاكل المرورية بالمنطقة، حيث يتولى الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، تنفيذ المشروع، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تمت دراسة المشروع من خلال كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وجميع الجهات المختصة، وتم تخطيطه لحل مشكلة الاختناق المرورى بمنطقة المنتزه، وخاصة فى فصل الصيف من خلال عمل نفق للسيارات وكباري لتحقيق السيولة المرورية، وتوسعة للطريق ليصبح 10 حارات بدلا من 6 حارات، مع عمل الأنفاق الخاصة بالمشاة، بالإضافة إلى تنفيذ ممشى أمامى على البحر مباشرة لتوفير منطقة جذب لرواد المكان، حيث إن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق مدينة الإسكندرية، ويربط المدينة بالطريق الدولى الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، ويُعد طريق الكورنيش أهم طريق بالمدينة، ويمتد بكامل طول خط الساحل على البحر مباشرة، ويربط المدينة من المنتزه شرقاً حتى رأس التين غرباً.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع سيحقق عدداً من النتائج الهامة، ومنها، حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع طريق الكورنيش وشارع محمد أنور السادات، نتيجة أحجام المرور المضافة على الكورنيش فى الاتجاهين للوصول إلى منطقة الدوران للخلف عند الخروج أو الدخول من وإلى شارع السادات، وتقليل أزمنة الرحلات بين جنوب المدينة وشرق وغرب الإسكندرية، وتقليل التلوث الناتج عن التكدسات المرورية وعوادم السيارات، بجانب تنفيذ ممشى أمامى على البحر مباشرة لخدمة رواد المنطقة، بالإضافة إلى الحفاظ على الشاطئ الرملى الموجود بالمنطقة، وسيتم تنفيذ كبارى السيارات والمشاة على مستوى لا يزيد على مستوى الكورنيش الحالى حتى يعطى رؤية مفتوحة للبحر.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يتكون من نفق يبدأ من شارع السادات بعرض 19 م، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 للخروج بطول 150 م تقريبا مفتوح من الأعلى، ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول و3 خروج بطول 60 م، وبارتفاع 6 م، وعرض 24 م، ويشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.25 م، وارتفاع 3 م، وينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبرى عبارة عن 3 حارات للخروج و3 للدخول لكل منهما، وينفصلان عن بعضهما بطول 200 م تقريبا، والخروج من النفق بطول 120 م تقريبا لكوبرى الدخول إلى النفق، بالإضافة إلى ممشى(كوبرى) على طريق الكورنيش موازٍ للبحر، والكوبرى بطول 250 م تقريبا، وعرض 6 م، وارتفاع من 6 : 8 م عن مستوى سطح البحر.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه يوجد مدخلين لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلى على رصيف العمارات، ومدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر، أما الصعود للمشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطئ بأطوال 140 م تقريبا لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات، بجانب توسعة الطريق من 6 : 10 حارات بعرض 35 م تقريبا، شاملة الجزيرة الوسطى بعرض 2 م، و2 رصيف مشاة على الجانبين بطول 600 م تقريبا.







































