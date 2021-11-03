شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يعد سلسلة معلوماتية لتعزيز العلاقات التجارية مع العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإعداد سلسلة دورية تحت عنوان "تعزيز العلاقات التجارية لمصر مع دول العالم"، في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز الصادرات المصرية واتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف في ظل دعم القيادة السياسية لهذا التصور.

تهدف السلسلة إلى إلقاء الضوء معلوماتياً على الجهود المبذولة لمضاعفة الصادرات المصرية، ودعم هذه الجهود من خلال إبراز الأهمية الاقتصادية لدول التجمع أو الإقليم محل الاعتبار.

وستقوم هذه الدورية برصد وتحليل التبادل التجاري بين مصر ومختلف التجمعات أو الأقاليم الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى تحديد المنتجات الواعدة، وفقًا لكل دولة داخل هذه الأقاليم المختلفة، وهي السلع التي تمتاز بوجود طلب مرتفع عليها وارتفاع حصتها في التجارة الدولية، فضلاً عن تحديد الفرص التصديرية الضائعة في كل دولة داخل تلك التجمعات أو الأقاليم الاقتصادية المستهدفة، وإلقاء الضوء على أبرز الجهود الحكومية لتنمية الصادرات المصرية.

وسوف يقوم المركز بتحديد الأسواق المنافسة للمنتجات المصرية وتحديد أسباب ذلك، وتقديم مجموعة من المقترحات لتحفيز صادرات مصر بما يتواءم مع ظروف كل تجمع اقتصادي.