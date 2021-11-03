شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: فشل الإخوان الذريع دوليا نتيجة طبيعية لعقم أفكارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أكد فيه متاجرة جماعة الإخوان الإرهابية بالدين وفشلهم دوليا.

وقال جمعة: "فشل الإخوان الذريع دوليا نتيجة طبيعة لعقم أفكارهم ومتاجرتهم المكشوفة بالدين".

وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة: "إننا نواجه جماعة الإخوان دينيا، ونعتقد أنها خطر على الدين والدولة، وليس الأمر فيه نوعا من السياسة بل عقيدة دينية، لو أعدائنا استخدموا كل الوسائل لتشويه الدين الإسلامي لن يقوموا بتشويه مثل جماعة الإخوان الإرهابية"، مؤكدا أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الأوقاف لن تسمح بصعود إمام للمنابر دون المستوي"، مضيفا: "لم يتم يتعين إمام فى عهد الرئيس خلال 7 سنوات دون المستوى، وقد وضعنا حوكمة شديد سواء علميا أو وطنيا حتى لا نكرر أخطاء الماضي، ونضمن أن من يصعد المنابر شخصيات مستنيرة".

وأضاف وزير الأوقاف: "كلما تكون الدولة قوية والقوانين جيدة يتم اندثار الظواهر السلبية"، مشيرا إلى أن تغيير الثقافة العامة لجيل واحد يحتاج لمدة 15 عاما، وأن الأساس فى تغيير الثقافة المناهج التعليمة، ثم هناك مكملات كالمساجد والمنابر الإعلامية والأسرة، إلا أن التعليم هو أساس البناء الثقافة".