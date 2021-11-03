شكرا لقرائتكم خبر عن 350 طالبا بجامعة حلوان يشاركون فى المعرض الدولى لشركات الطاقة الكهربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان من خلال بعض من الطلاب من كلية التكنولوجيا والتعليم وكلية هندسة حلوان فى المعرض الدولي للشركات الطاقة الكهربية بأرض المعارض الدولية، المقام تحت رعاية وزارة الكهرباء.

تأتى مشاركة طلاب أسرة من أجل مصر المركزية بالمعرض تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة، و ياسر الجبالي مسئول الأسرة، حيث ضم المعرض أكبر الشركات في مجال الطاقة الكهربائية ويتيح للشباب فرص التدريب ومجالات العمل لطلاب الكليات المشاركة.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على حرص الجامعة الدائم على إعطاء الفرصة للطلاب للمشاركة في المعارض المختلفة على الصعيد المحلي والإقليمي بما يساهم فى صقل مهارات الطلاب المهنية، والعمل على إعطاء الفرصة للطلاب للمشاركة مع مجتمع الصناعة.

فيما قال الدكتور حسام رفاعى مشاركة الطلاب فى المعارض الدولية تعد فرصة لتعريف الطلاب على أفضل الشركات ذات التخصصات العلمية ، لما يعود بالنفع على طلاب الجامعة لتزويد خبراتهم بما يساهم فى تحقيق ركائز التنمية المستدامة .

وأوضح الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر ومدير معهد إعداد القادة، أنه تم مشاركة ما يقرب من 350 طالب من كليات التكنولوجيا والتعليم وهندسة حلوان، حيث قاموا الطلاب بتقديم السيرة الذاتية لهم للتدريب فى بعض من هذه الشركات، مضيفا أن أسرة من اجل مصر المركزية تساهم في صقل مهارات الطلاب من خلال توفير فرص تدريبية لهم فى كبرى الشركات، لتكوين مجتمع طلابي قادر على التنمية والنهوض بالوطن.

وفى ذات السياق أشاد الطلاب بإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة فى مثل هذه المعارض لما لها من استفادة كبيرة فى توفير فرص تدريبية لهم فى كبرى الشركات فى مجال الطاقة الكهربائية ، بما يسهم فى اتاحة فرص عمل مناسبة بعد تخرجهم .