شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة كثيفة اليوم بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يسود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.