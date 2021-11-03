شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبحث مع وفد كوريا الجنوبية التعاون فى برنامج تطوير الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفدا من وزارة الداخلية والسلامة بكوريا الجنوبية (المعنية بملف التنمية المحلية) برئاسة كيم سونجسو، المسئول المعنى بشئون التعاون الإدارى والمحلى، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلين للسفارة الكورية بالقاهرة.

فى بداية اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية على تقديم خالص التعازي باسم الحكومة المصرية والشعب المصرى للوفد الكوري في وفاة الرئيس السابق لجمهورية كوريا الجنوبية ( روه تاى وو )، وقدم رئيس الوفد الكوري الشكر للواء محمود شعراوى على هذه اللفتة الطيبة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين والقيادتين في كل من القاهرة وسول .

خلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوى لملامح الدور المحورى الذى تقوم به الوزارة في متابعة المشروعات الجارية على أرض مختلف المحافظات في مختلف المجالات الخدمية والتنسيق مع باقى الوزارات ، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المحلية و التخطيط المحلي وتنمية الموارد وتحسين الخدمات بالمحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لملف التدريب وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإدارية وإعداد صف ثانى في المحليات بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى إمكانية التعاون بين الوزارتين في هذا المجال عن طريق مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومركز كوريا لتنمية قدرات القادة الحكوميين المحليين .

كما تناول اللواء محمود شعراوى، تفاصيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج تطوير الريف المصرى للنهوض بمستوى حياة المواطنين بالقرى والمراكز المحلية المستهدفة وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً بصورة مستدامة، لافتا إلى أن تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تستهدف تغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغير شامل في كافة الخدمات بالقرى المستهدفة، وتعتبر المبادرة أكبر مبادرة تنموية في تاريخ الدولة المصرية من حجم المخصصات المالية وعدد المستفيدين لتغيير وجه الريف المصرى تنموياً بشكل أفضل.

وأشار شعراوى، إلى اهتمام الحكومة بتوفير برامج تدريبية للعاملين المحليين المعنيين بمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى لضمان الحفاظ على الأموال التي ستنفقها الدولة في المشروعات المنفذة واستدامتها والصيانة والتشغيل بصورة جيدة .

كما تطرق وزير التنمية المحلية، إلى جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات حيث رحب الوزير بإمكانية تبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية فى هذا المجال الحيوى للدولة المصرية وبحث توفير دورات تدريبية للكوادر المحلية العاملة فى مجال المخلفات الصلبة .

وشدد وزير التنمية المحلية، على إهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في قرى برنامج تطوير الريف المصرى وباقى المحافظات لتمكينهم اقتصادياً، لافتاً إلى ترحيب الوزارة بأي خبرات خاصة بتطوير قدرات صندوق التنمية المحلية، وكذا تطوير قدرات برنامج "مشروعك" من خلال الاستفادة من الخبرة الكورية فى ميكنة الخدمات المقدمة وتحسينها.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الكوري عن استعداد وزارة الداخلية والسلامة لتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجالات التدريب وتحسين مستوي تقديم الخدمات للمواطن بطريقة سريعة وإلكترونية وتبادل الخبرات الممكنة لتحقيق مصلحة الشعبين.

وأكد كيم سونجسو على الاعتزاز الكوري على المستويين الرسمي والشعبي بعلاقاتها الوطيدة مع مصر، والحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون والاستفادة من التجربة التنموية بكوريا الجنوبية.

وأشاد كيم سونجسو بالتطوير والنهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، لافتاً إلى إمكانية التعاون بين الوزارتين فيما يخص برنامج تطوير الريف المصرى، بما يحقق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية لهذا المشروع الضخم، والتي تنفذها الحكومة المصرية.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين لدراسة إعداد مذكرة للتعاون تضم عدد من الملفات الحيوية والمهمة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات وبعض الأفكار والموضوعات التى تم بحثها في الاجتماع للبدء فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة .