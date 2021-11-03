شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحصول على محل أسفل محور ترعة الزمر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت محافظة الجيزة، أماكن لفتح محال أسفل كوبرى محور ترعة الزمر وذلك بعد تشغيل أول مطعمين، بنطاق محطة نصر الدين بحى العمرانية من خلال إدارة التسويق.. ونعرض فى النقاط التالية شروط الحصول على المحال .

المحال المتاحة أسفل طريق ترعه الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر.

من شروط الحصول علي الوحدات ان تكون الرسومات الهندسية للمشروع يراعي فيها ان تنفذ علي اعلي مستوي لتعكس المظهر الحضاري للموقع.

يتم تدعيم خدمات النظافة والإنارة بمحيط مواقع الوحدات لتوفير المناخ الملائم للمحال والمترددين عليه .

يتم التقدم على حجز أماكن المحال من خلال إدارة التسويق ومقرها ديوان عام محافظة الجيزة .

يتم حجز المكان وتنفيذ وإنشاء المحال وفقا للرسومات المقترحة.